Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения

Во время пламенной (без тени иронии) речи певица даже прослезилась. Она заверила, что для той, которая подарила ей жизнь, сделает все, лишь бы она оставалась здоровой. К пожеланиям звезды «Дома-2» в Instagram присоединились все ее фанаты. Они также поблагодарили мать девушки за чудесных дочерей – Аню и Олю.
Анна на своей страничке также опубликовала видеоролик с поздравлениями Ольги и добавила к этому и фотоколлаж. На снимках Аня была запечатлена рядом с мамой. Комментарии и здесь были исключительно благожелательными, хоть и не отличались оригинальностью Однако все пожелания счастья и здоровья были искренние. В общей сложности публикации девушек успели посмотреть и оценить более 130 тысяч фолловеров.
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