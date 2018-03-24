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Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения

Сегодня, 13:33
Ольга и Анна Бузова празднуют сегодня один из самых больших праздников – день рождения их любимой мамочки. «Мамуля, спасибо за жизнь, я тебя люблю!», - прокричала Ольга со сцены одного из московских клубов прямо во время концерта. К поздравлениям маме, которая сейчас «кайфует в Сингапуре» присоединилась и младшая сестренка Ольги. Именно она и стояла по ту сторону камеры.

Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения

 

Во время пламенной (без тени иронии) речи певица даже прослезилась. Она заверила, что для той, которая подарила ей жизнь, сделает все, лишь бы она оставалась здоровой. К пожеланиям звезды «Дома-2» в Instagram присоединились все ее фанаты. Они также поблагодарили мать девушки за чудесных дочерей – Аню и Олю.

Анна на своей страничке также опубликовала видеоролик с поздравлениями Ольги и добавила к этому и фотоколлаж. На снимках Аня была запечатлена рядом с мамой. Комментарии и здесь были исключительно благожелательными, хоть и не отличались оригинальностью Однако все пожелания счастья и здоровья были искренние. В общей сложности публикации девушек успели посмотреть и оценить более 130 тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
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