Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения

Ольга и Анна Бузова празднуют сегодня один из самых больших праздников – день рождения их любимой мамочки. «Мамуля, спасибо за жизнь, я тебя люблю!», - прокричала Ольга со сцены одного из московских клубов прямо во время концерта. К поздравлениям маме, которая сейчас «кайфует в Сингапуре» присоединилась и младшая сестренка Ольги. Именно она и стояла по ту сторону камеры.

Дарья Светозарова

Во время пламенной (без тени иронии) речи певица даже прослезилась. Она заверила, что для той, которая подарила ей жизнь, сделает все, лишь бы она оставалась здоровой. К пожеланиям звезды «Дома-2» в Instagram присоединились все ее фанаты. Они также поблагодарили мать девушки за чудесных дочерей – Аню и Олю.Анна на своей страничке также опубликовала видеоролик с поздравлениями Ольги и добавила к этому и фотоколлаж. На снимках Аня была запечатлена рядом с мамой. Комментарии и здесь были исключительно благожелательными, хоть и не отличались оригинальностью Однако все пожелания счастья и здоровья были искренние. В общей сложности публикации девушек успели посмотреть и оценить более 130 тысяч фолловеров.