Алёна Водонаева рассказала о своей первой любви

Известная экс-участница проекта «Дом-2» Алёна Водонаева поделилась пикантными подробностями своей юной влюблённости к 50-летнему телеведущему на российском телевидении.

Дарья Дмитриева

Алёна Водонаева со своими подписчиками в социальной сети Instagram была чрезмерно откровенно. Недавно она рассказала о своей первой юной влюблённости в ведущего телевизионного музыкального шоу «Угадай мелодию» Валдиса Пельша. По этому кумиру она «страдала» в 12-летнем возрасте.Далее её внимание привлекли более юные ребята из группы «Иванушки International». Но это ещё не весь список её тайных любовных желаний. Далее она представляла себя рядом из Джорджем Клуни. После него внимание теперь уже студентки журналистского факультета Водонаеву привлёк Найк Борзов. А некоторое время она была заядлой фанаткой Стаса Пьехи.Открыв столь откровенную тему, бывшая участница шоу «Дом-2» хотела бы, чтобы её подписчики поделились с ней своими тайными желаниями по отношению к знаменитостям.