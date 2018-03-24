Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушел из шоу

Участник телепроекта«Голос. Дети» из Петрозаводска Вадим Якушев покинул шоу. Он уступил место своему прямому конкуренту.
23 марта на «Первом канале» транслировали очередной выпуск проекта «Голос. Дети», в котором участвовал Вадим Якушев из Петрозаводска. Отметим, что до этого Вадим смог пройти слепые прослушивания. В этом эфире Вадим выступал перед наставниками вместе с двумя другими участниками.
Для своего выступления Вадим и двое других детей выбрали композицию Cryin’ музыкального коллектива Aerosmith. После исполнения один из судей – Баста – заявил, что это исполнение настоящий рок-н-ролл. Однако перед Валерием Меладзе стоял сложный выбор, так как все исполнители были прекрасны. В результате Вадим Якушев не прошел в следующий этап конкурса.
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