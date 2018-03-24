Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушел из шоу

Участник телепроекта«Голос. Дети» из Петрозаводска Вадим Якушев покинул шоу. Он уступил место своему прямому конкуренту.

Для своего выступления Вадим и двое других детей выбрали композицию Cryin’ музыкального коллектива Aerosmith. После исполнения один из судей – Баста – заявил, что это исполнение настоящий рок-н-ролл. Однако перед Валерием Меладзе стоял сложный выбор, так как все исполнители были прекрасны. В результате Вадим Якушев не прошел в следующий этап конкурса.

Анна Котова

23 марта на «Первом канале» транслировали очередной выпуск проекта «Голос. Дети», в котором участвовал Вадим Якушев из Петрозаводска. Отметим, что до этого Вадим смог пройти слепые прослушивания. В этом эфире Вадим выступал перед наставниками вместе с двумя другими участниками.