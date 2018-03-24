Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот

Недавно Сеть всколыхнули слухи о беременности популярной теледивы Тины Канделаки. Знаменитость буквально не вылезает из тренажерного зала, чтобы поддерживать форму, но фаны все равно недовольны ее талией, о чем и написали ей. На это Тина ответила, что в ближайшие девять месяцев с ее талией будет сложно, что и дало повод надеяться на появление третьего малыша в семье Канделаки.

Дарья Светозарова

Однако на последнем снимке Тина продемонстрировала абсолютно плоский животик. Тот факт, что рядом с ведущей очень много железа, охладило пыл подписчиков, которые собрались ее поздравлять с грядущим прибавлением. Более того, звезда написала, что бодро начала день с интенсивной тренировки и заодно испытала новые кроссовки, над которыми трудилась целая команда дизайнеров. В связи с этим теледива интересуется у подписчиков, считают ли они, что красивости тела легче добиться в красивой и стильной одежде.Поклонники согласились с любимицей и заявили, что тоже начинают с одежды: «». Остальные начали восхищаться стройностью Тины, ее чувством стиля и целеустремленностью. Других начал волновать вопрос – где ее пупок? Другие начали возмущаться, что Канделаки банально рекламирует популярный бренд ради денег, но звезда опровергла эти обвинения. «». Всего за минуту публикацию Тины оценили без малого четыре тысячи пользователей.