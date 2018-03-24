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| | Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот

Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот

Сегодня, 13:00
Недавно Сеть всколыхнули слухи о беременности популярной теледивы Тины Канделаки. Знаменитость буквально не вылезает из тренажерного зала, чтобы поддерживать форму, но фаны все равно недовольны ее талией, о чем и написали ей. На это Тина ответила, что в ближайшие девять месяцев с ее талией будет сложно, что и дало повод надеяться на появление третьего малыша в семье Канделаки.

Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот

 

Однако на последнем снимке Тина продемонстрировала абсолютно плоский животик. Тот факт, что рядом с ведущей очень много железа, охладило пыл подписчиков, которые собрались ее поздравлять с грядущим прибавлением. Более того, звезда написала, что бодро начала день с интенсивной тренировки и заодно испытала новые кроссовки, над которыми трудилась целая команда дизайнеров. В связи с этим теледива интересуется у подписчиков, считают ли они, что красивости тела легче добиться в красивой и стильной одежде.

Поклонники согласились с любимицей и заявили, что тоже начинают с одежды: «Многие думают, что сначала нужно стать красивой, а потом купить красивые вещи, а начинать стоит с другого конца. Тогда появится более серьезный стимул измениться». Остальные начали восхищаться стройностью Тины, ее чувством стиля и целеустремленностью. Других начал волновать вопрос – где ее пупок? Другие начали возмущаться, что Канделаки банально рекламирует популярный бренд ради денег, но звезда опровергла эти обвинения. «Я рекомендую только то, в чем уверена и что носила или чем пользовалась лично». Всего за минуту публикацию Тины оценили без малого четыре тысячи пользователей.
Дарья Светозарова
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