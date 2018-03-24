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| | Кристина Агилера призналась, что крутила роман с геем

Кристина Агилера призналась, что крутила роман с геем

Сегодня, 12:58
Знаменитая певица Кристина Агилера рассказала о своем прошлом увлечении парнем, который оказался геем.

Кристина Агилера призналась, что крутила роман с геем

 

В одном из интервью на телешоу RuPaul's Drag Race: Untucked 37-летняя Кристина Агилера поделилась необычной историей из своей жизни после того, как ее спросили, кому посвящена композиция «Infatuation» («Безумное увлечение»). По словам артистки, песня написана после ее отношений с латиноамериканцем нетрадиционной ориентации. Агилера утверждает, что не сразу узнала о пристрастиях своего бывшего бойфренда. Эта новость для певицы была шоком. Кристина тяжело переживала разрыв с парнем. Кто именно был недостижимым возлюбленным певицы, неизвестно. Кристина Агилера надеется, что бывший друг услышит ее признания и впадет в ярость.

Кроме того, популярная блондинка раскрыла смысл названия еще одной песни – «F.U.S.S». В названии этой композиции певица посылает Скотта Сторча, своего бывшего продюсера.
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