Джон Сноу на ногах не стоял: Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в парижском клубе

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон слегка переусердствовал на вечеринке в клубе в Париже. Исполнитель роли Джона Сноу бродил по улицам французской столицы в нетрезвом виде. Гнетущее впечатление усиливало отсутствие обуви на ногах актера.

Дарья Светозарова

Сообщается, что его возлюбленная Роуз Лесли (одичалая Ингрид) не составила жениху компанию на вечеринке, и это позволило парню пуститься во все тяжкие. Поклонники заметили актера в компании друга за столиком одного из местных кафе. После затянувшихся почти до утра посиделок мужчины отправились на свежий воздух и начали ловить такси. Однако поймать машину в предрассветный час оказалось делом непростым, и через некоторое время друг Кита остался в одиночестве. Сам Хрингтон начал бродить рядом, пошатываясь и с трудом удерживая равновесие. И в этот момент на улице оказались папарацци с объективами наготове. Не спасло знаменитость даже то, что подъехало такси. Фотокамеры оказались быстрее и скандальные снимки успели просочиться в интернет.Это уже не первый в этом году «загульный» инцидент с участием исполнителя роли бастарда Неда Старка. Не так давно он стал участником скандала в одном из баров Нью-Йорка. Изрядно набравшись, Харингтон начал приставать к посетителям заведения. После он направился к игрокам в бильярд, а когда те не приняли его в свою компанию, начал вырывать из их рук кий и бросаться шарами. Несмотря на любовь к «Джону Сноу» охрана заведения попросила его на выход.