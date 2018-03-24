Николай Цискаридзе рассказал непростую тайну своего появления на свет

Народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе стал участником программы «Судьба человека» с её ведущим Борисом Корчевниковым. Артист поведал историю о своём рождении и о самом близком человеке, которого уже нет в живых, своей матери.

Дарья Дмитриева

Ламара Николаевна, мать Цискаридзе, очень долго хотела ребёнка. И когда родился Николай, она всю себя посвятила его воспитанию. При попытках забеременеть, матери Николая спрогнозировали диагноз бесплодие. Она потеряла надежду на материнство. Но после посещения разрушенного храма в горах жизнь женщины изменилась. Ламаре Николаевне удалось забеременеть и выносить «чудо», как называл гинеколог женщины плод внутри неё. При этом матери Цискаридзе на момент его появления на свет было 43 года.Родного отца народный артист никогда не знал. Отчим его воспитывал с младенческого возраста. Но мать решила, что образование Николая важнее всех личных интересов. Ради учёбы сына в Московском хореографическом училище мать и сын переехали с апартаментов в городе Тбилиси. Женщина оставила любимого мужчину и свою карьеру. Такие жертвы не прошли даром. Теперь её сын, талантливый педагог и артист балета России, известнен на всё страну.