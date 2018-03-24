Скандальный блогер Миро рассказала о гомосексуальности Баскова

Популярного артиста Николая Баскова всё время окружают женщины, он был женат, имеет сына. Однако, если верить блогеру Лене Миро, у певца нетрадиционная сексуальная ориентация.

Скандальный блогер заявила, что певец, безусловно, обладает привлекательной внешностью, а его исполнение песен чувственное и душевное. Эти факторы и привлекают к нему внимание женщин, особенно выпивших. По мнению интернет-знаменитости артист больше всего любит сам себя.По заявлению Миро, существует причина, из-за которой артист остается равнодушным к приставаниям дам. Скандальный блогер напомнила одно интервью Николая, в котором тот рассказал, что на одном из корпоративов женщина была согласно на что угодно, лишь бы провести ночь с артистом. Лена подчеркнула, что Басков мог согласить лишь в том случае, если бы женщина сделала операцию по смене пола.