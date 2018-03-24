Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Скандальный блогер Миро рассказала о гомосексуальности Баскова

Скандальный блогер Миро рассказала о гомосексуальности Баскова

Сегодня, 11:59
Популярного артиста Николая Баскова всё время окружают женщины, он был женат, имеет сына. Однако, если верить блогеру Лене Миро, у певца нетрадиционная сексуальная ориентация.

Скандальный блогер Миро рассказала о гомосексуальности Баскова

 

Скандальный блогер заявила, что певец, безусловно, обладает привлекательной внешностью, а его исполнение песен чувственное и душевное. Эти факторы и привлекают к нему внимание женщин, особенно выпивших. По мнению интернет-знаменитости артист больше всего любит сам себя.

По заявлению Миро, существует причина, из-за которой артист остается равнодушным к приставаниям дам. Скандальный блогер напомнила одно интервью Николая, в котором тот рассказал, что на одном из корпоративов женщина была согласно на что угодно, лишь бы провести ночь с артистом. Лена подчеркнула, что Басков мог согласить лишь в том случае, если бы женщина сделала операцию по смене пола.
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