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| | Анита Цой обретает сексуальный имидж для нового реалити-шоу

Анита Цой обретает сексуальный имидж для нового реалити-шоу

Сегодня, 12:04
Певица Анита Цой получила от телепродюсеров предложение стать ведущей нового реалити-шоу. Непременным условием контракта должна стать ее гипертрофированная сексуальность.

Анита Цой обретает сексуальный имидж для нового реалити-шоу

 

Исполнительница выложила на своей страничке в социальной сети фотографии и видеоролик, где она примеряет грудные имплантанты. Артистка в сопроводительном тексте сказала своим поклонникам, что пока, к сожалению, не может рассказать о сюжетах и тематике первых передач, съемки которых начнутся этим летом.

Анита попросила комментаторов самим угадать направленность телепередачи, пообещав победителю награду в пять лайков. Многие посетители откликнулись на призыв. Вариантов много: от здоровья, секса, психологии отношений, до диетологии, сексуальных домогательств и равноправия полов. Самые активные посетители предложили будущей теледиве свои кандидатуры для участия в шоу.
Сергей Денисов
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