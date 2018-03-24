Анита Цой обретает сексуальный имидж для нового реалити-шоу

Певица Анита Цой получила от телепродюсеров предложение стать ведущей нового реалити-шоу. Непременным условием контракта должна стать ее гипертрофированная сексуальность.

Сергей Денисов

Исполнительница выложила на своей страничке в социальной сети фотографии и видеоролик, где она примеряет грудные имплантанты. Артистка в сопроводительном тексте сказала своим поклонникам, что пока, к сожалению, не может рассказать о сюжетах и тематике первых передач, съемки которых начнутся этим летом.Анита попросила комментаторов самим угадать направленность телепередачи, пообещав победителю награду в пять лайков. Многие посетители откликнулись на призыв. Вариантов много: от здоровья, секса, психологии отношений, до диетологии, сексуальных домогательств и равноправия полов. Самые активные посетители предложили будущей теледиве свои кандидатуры для участия в шоу.