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| | В студии Ларисы Гузеевой состоялся стриптиз для отца и сына

В студии Ларисы Гузеевой состоялся стриптиз для отца и сына

Сегодня, 12:16
В студии программы «Давай поженимся!», которую ведет бессменная ведущая Лариса Гузеева, снова шокирующие участники. В этот раз для отца и сына был показан стриптиз.

В студии Ларисы Гузеевой состоялся стриптиз для отца и сына

 

Лариса Гузеева в социальной сети Instagram на своей странице разместила видео с пикантным подарком от невесты потенциальному жениху. Пришедшие на программу отец и сын в поисках любви получили непередаваемое моральное наслаждение. Для них был продемонстрирован откровенный танец невесты и её подружки, в ходе которого девушки частично оголяли свои тела.

Бурную реакцию это вызвало не только у публики, но и у ведущих программы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. При этом подписчики Гузеевой выражают двоякую реакцию на происходящее в студии, где люди ищут вторую половину. Одни говорят об аморальности телевизионного шоу, другие же, в свою очередь, восторгаются такими сюжетами и советуют противникам «включить чувство юмора».

Когда выйдет эта передача в эфир, пока неизвестно, как неизвестен и тот факт, выбрал ли жених именно эту девушку в невесты.
Дарья Дмитриева
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