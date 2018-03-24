В студии Ларисы Гузеевой состоялся стриптиз для отца и сына

В студии программы «Давай поженимся!», которую ведет бессменная ведущая Лариса Гузеева, снова шокирующие участники. В этот раз для отца и сына был показан стриптиз.

Дарья Дмитриева

Лариса Гузеева в социальной сети Instagram на своей странице разместила видео с пикантным подарком от невесты потенциальному жениху. Пришедшие на программу отец и сын в поисках любви получили непередаваемое моральное наслаждение. Для них был продемонстрирован откровенный танец невесты и её подружки, в ходе которого девушки частично оголяли свои тела.Бурную реакцию это вызвало не только у публики, но и у ведущих программы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. При этом подписчики Гузеевой выражают двоякую реакцию на происходящее в студии, где люди ищут вторую половину. Одни говорят об аморальности телевизионного шоу, другие же, в свою очередь, восторгаются такими сюжетами и советуют противникам «включить чувство юмора».Когда выйдет эта передача в эфир, пока неизвестно, как неизвестен и тот факт, выбрал ли жених именно эту девушку в невесты.