Spice Girls займутся озвучкой анимационного фильма

Стало известно, что воссоединившаяся музыкальная группа Spice Girls из Великобритании будут участвовать в новом проекте. Певицы согласились озвучить анимационных героинь мультфильма, которые созданы по их подобию.

Анна Котова

Любители аниме смогут увидеть на экранах пятерых персонажей, которые будут обладать характером и способностями, которые есть у исполнительниц музыкальной группы. Сами знаменитости заразились этой идеей и собираются запустить большую франшизу. Исполнительницам осталось найти только спонсоров. Специалисты говорят, что данный проект станет интересным для студии Disney или Marvel.Напоминаем, что группа Spice Girls была популярна до 2000 годов. После этого одна из участниц решила уйти из коллектива и заняться сольной карьерой. Исполнительницы несколько раз возрождали группу, но она снова распадалась. Однако некоторое время назад в прессе появилась информация, что музыкальный коллектив готовит гастрольный тур по городам США и Великобритании.