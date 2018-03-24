На концерте рэпер Элджей не удержался от мата в адрес своих поклонников

В рамках своего концерта, состоявшегося в Воронеже, набирающий обороты рэпер Элджей продемонстрировал грубое поведение по отношению к своим фанатам, которые, однако, не обиделись на своего кумира. Исполнитель, разозленный несоблюдением его просьбы, позволил себе нецензурное выражение в адрес поклонников.

Элджей сначала попросил присутствующих успокоиться и соблюдать простое правило, пригрозив им покинуть сцену, досрочно завершив концерт, если они не «прекратят вести себя как ***». Но даже этот инцидент не смог помешать фанатам, насладиться выступлением рэпера, который исполнил свой новый трек «Школа».

Пойда Анна

Недовольство Элджея вызвало нарушения его довольно простого требования, которое заключалось в запрете на включение фонариков на телефонах до того момента как он не попросит об этой услуге. Несмотря на объявление, сделанное рэпером перед началом выступления, некоторые слушатели пренебрегли его просьбой, приведя своего кумира в бешенство.