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| | Михаил Галустян показал снимок, осуществивший его мечту

Михаил Галустян показал снимок, осуществивший его мечту

Сегодня, 11:49
Известный российский комик Михаил Галустян поделился радостью со своими многочисленными фанатами, показав в Сети снимок, который он мечтал сделать всю свою жизнь. На снимке предстали два его самых любимых кумира.

Михаил Галустян показал снимок, осуществивший его мечту

 

В официальном Instagram-аккаунте Михаила Галустяна появилась фотография, на которой артист запечатлён в обществе известнейшего юмориста Евгения Петросяна и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. В описании своей публикации Галустян заявил о том, что сделать такой снимок он мечтал всю его жизнь. В комментариях фанаты заметили, что увидеть настолько запоминающихся юмористов на одной фотографии является огромной редкостью, поблагодарив Михаила за обнародованный снимок.

 

Заметим, также многих подписчиков Галустяна заинтересовал вопрос относительно здоровья Александра Маслякова, который на опубликованном фото был запечатлён со странным выражением лица. Некоторые пользователи предположили, что Масляков либо сдерживал смех, либо очень хотел спать.
Александр Вест
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