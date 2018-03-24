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| | Алла Пугачева подтвердила, что тяжело больна

Алла Пугачева подтвердила, что тяжело больна

Сегодня, 11:40
В Сети всплыла информация о том, что Примадонна чувствует крайне плохо. Алла Борисовна развеяла все надежды поклонников и подтвердила, что все сплетни о болезнях правдивы. Известно, что Пугачеву мучает одышка и ломота в нижних конечностях.

Алла Пугачева подтвердила, что тяжело больна

 

В начале сообщения Алла Пугачева написала: «я быстро старею». Обычно Примадонна никогда не говорила о своем возрасте и угнетенном состояния организма. Поклонники ценили Пугачеву за то, что знаменитость всегда имела оптимистический взгляд на любые ситуации. Таким настроем Алла Пугачева смогла помочь многим людям избавится от глубоких депрессий и посмотреть на мир увереннее. Алла Борисовна, к сожалению, подтвердила о приходе своей старости.
 
Раскрыть тайну Пугачева осмелилась после того, как увидела множество различных неприятных отзывов в свой адрес. Пользователи соцсетей называли Примадонну «старушкой» и после этого бурно начали обсуждать внешность звезды. В итоге Алла Борисовна собственноручно поведала правду о своем недуге и таким поступком перекрыла «фонтан» сплетен и критики недоброжелателей.

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