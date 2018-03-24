Алла Пугачева подтвердила, что тяжело больна

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Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Алла Пугачева поставила на место своих недоброжелателей. Под очередным снимком Примадонна подметила, что для ее 68 лет может публиковать снимки без фотошопа.
Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram по поводу дня рождения друга. Она выложила в соцсети свои новые фотографии и короткую приписку.
СМИ сообщают о том, что Примадонна российской эстрады, Алла Борисовна Пугачева в центре Москвы открыла свой детский садик. Эта новость поставила на уши всех