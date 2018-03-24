Позорилась и раньше: Бузова призналась, что мыла полы за 50 рублей

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова напомнила о том, что на жизненном пути ей не всегда удавалось баловать себя лучшими вещами из парижских модных салонов, а в прошлом даже приходилась натирать полы всего за 50 рублей.

Александр Вест

В данный момент Ольга Бузова находится на пике своей популярности, собирая многотысячные аудитории на своих многочисленных концертах. Однако теледива решила напомнить, что её стараниям не всегда сопутствовал лучезарный успех, вспомнив один из эпизодов из своего прошлого. По словам Ольги, в юности она хотела приобрести себе модные джинсы Джордаш, которые на тот момент стоили целых 100 долларов. Попросив у мамы денег на приобретение своей мечты, Бузова услышала отказ, так как мама посоветовала ей самой заработать на столь вожделенную вещь.Мать предложила Ольге подметать и мыть полы в больнице, за что певица получила лишь 50 рублей. Увидев разочарование дочери, мама посоветовала Бузовой никогда не ждать, что кто-то сделает всё за неё, а добиваться всего самостоятельно. В соцсетях поклонники заметили, что исполнительница взяла привычку позориться еще в подростковом возрасте.