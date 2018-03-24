Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе
| | Позорилась и раньше: Бузова призналась, что мыла полы за 50 рублей

Позорилась и раньше: Бузова призналась, что мыла полы за 50 рублей

Сегодня, 11:38
Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова напомнила о том, что на жизненном пути ей не всегда удавалось баловать себя лучшими вещами из парижских модных салонов, а в прошлом даже приходилась натирать полы всего за 50 рублей.

Позорилась и раньше: Бузова призналась, что мыла полы за 50 рублей

 

В данный момент Ольга Бузова находится на пике своей популярности, собирая многотысячные аудитории на своих многочисленных концертах. Однако теледива решила напомнить, что её стараниям не всегда сопутствовал лучезарный успех, вспомнив один из эпизодов из своего прошлого. По словам Ольги, в юности она хотела приобрести себе модные джинсы Джордаш, которые на тот момент стоили целых 100 долларов. Попросив у мамы денег на приобретение своей мечты, Бузова услышала отказ, так как мама посоветовала ей самой заработать на столь вожделенную вещь.

Мать предложила Ольге подметать и мыть полы в больнице, за что певица получила лишь 50 рублей. Увидев разочарование дочери, мама посоветовала Бузовой никогда не ждать, что кто-то сделает всё за неё, а добиваться всего самостоятельно. В соцсетях поклонники заметили, что исполнительница взяла привычку позориться еще в подростковом возрасте.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ольга Бузова в Лас-Вегасе скучала по бывшему мужу
Ольга Бузова в Лас-Вегасе скучала по бывшему мужу

Известная российская певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram призналась, что в Лас-Вегасе безумно хотела позвонить своему бывшему мужу Дмитрию

Ольга Бузова внезапно улетела из страны
Ольга Бузова внезапно улетела из страны

Ольга Бузова рассказала своим подписчикам о том, что она, как оказывается, натура спонтанная, потому вчера на эмоциях купила себе билет и улетела. Причем сама

Ольга Бузова откровенно рассказала о бедной юности
Ольга Бузова откровенно рассказала о бедной юности

Сейчас Ольга Бузова довольно успешная телеведущая и явно не испытывает трудностей с финансами, но, как призналась девушка одному из отечественных изданий, так

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости