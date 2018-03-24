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| | Главный холостяк страны Егор Крид вспомнил про первый поцелуй

Главный холостяк страны Егор Крид вспомнил про первый поцелуй

Сегодня, 11:15
Участник в шоу «Холостяк» певец Егор Крид рассказал шокирующие подробности о том, как состоялся его первый в жизни поцелуй.

Главный холостяк страны Егор Крид вспомнил про первый поцелуй

 

На шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» главный холостяк России, за жизнью которого сейчас следит вся страна, сделал шокирующее признание. Зрителей поверг тот факт, что певец Егор Крид впервые поцеловался по-взрослому в возрасте десяти лет.

Сам же холостяк на бурную реакцию публики, решил, что столь ранний возраст – это уже поздно для первого поцелуя, следовало бы сделать это раньше. Этот опыт парень обрёл в Абхазии с девочкой, на три года старше Егора, Катериной из Екатеринбурга. Хоть эта встреча у них была последняя, но знамениты певец до сих пор помнит «первые свои губы».
Дарья Дмитриева
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