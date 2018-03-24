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| | 50-летняя Памела Андерсон поразила фанатов идеальной фигурой в обтягивающем платье

50-летняя Памела Андерсон поразила фанатов идеальной фигурой в обтягивающем платье

Сегодня, 11:48
Популярная актриса и бывший секс-символ Голливуда 50-летняя Памела Андерсон произвела настоящий фурор на благотворительном вечере Global Gift Foundation. Это светское мероприятие было проведено в здании музея Thyssen-Bornemisza в Мадриде.

50-летняя Памела Андерсон поразила фанатов идеальной фигурой в обтягивающем платье

 

Памела Андерсон отдала предпочтение элегантному вечернему платью из шелка темно-шоколадного оттенка, которое выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды, несмотря на далеко не юный возраст. Кроме того, наряд туго обтягивал пышный бюст, который в свое время сделал актрису мечтой миллионов мужчин.

Однако мнения поклонников относительно фигуры Памелы Андерсон разошлись, когда в Сеть выложили необработанные снимки, сделанные в тот момент, когда она не позировала. На них отчетливо заметен обвисший живот звезды, проступающий под тонкой тканью. Некоторые фолловеры посоветовали актрисе придерживаться диеты и лучше следить за собой, тогда как другие считают, что недостатки свойственны всем людям.
Пойда Анна
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