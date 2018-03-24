50-летняя Памела Андерсон поразила фанатов идеальной фигурой в обтягивающем платье

Популярная актриса и бывший секс-символ Голливуда 50-летняя Памела Андерсон произвела настоящий фурор на благотворительном вечере Global Gift Foundation. Это светское мероприятие было проведено в здании музея Thyssen-Bornemisza в Мадриде.

Пойда Анна

Памела Андерсон отдала предпочтение элегантному вечернему платью из шелка темно-шоколадного оттенка, которое выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды, несмотря на далеко не юный возраст. Кроме того, наряд туго обтягивал пышный бюст, который в свое время сделал актрису мечтой миллионов мужчин.Однако мнения поклонников относительно фигуры Памелы Андерсон разошлись, когда в Сеть выложили необработанные снимки, сделанные в тот момент, когда она не позировала. На них отчетливо заметен обвисший живот звезды, проступающий под тонкой тканью. Некоторые фолловеры посоветовали актрисе придерживаться диеты и лучше следить за собой, тогда как другие считают, что недостатки свойственны всем людям.