Поклонники переживают за дочь Арбениной после триумфа её сына

Солистка и фронтмен группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась с фанатами успехами своего сына. Однако поклонники всё больше переживают за дочь Дианы.

Арбенина не скрывает своих детей от посторонних глаз, а активно выкладывает фото и видеозаписи с ними, множество из которых посвящены её сыну Артёму. К своим 8 годам мальчик уже успел побывать вместе с мамой на сцене, подержать в руках микрофон. Однако Арбенина делает больший уклон в сторону мужского воспитания мальчика и записала его на бокс, чему сама безудержно рада.По опубликованным записям заметно, что самому Артёму нравятся тренировки. Он умеет отжиматься, отрабатывает ударную технику и ловкость. Подписчики желают мальчику больших успехов в спорте, но интересуется, почему на станице певицы уделено так мало внимания её дочери Марте. Пользователи сети предполагают, что Диане в силу своего характера намного интересней проводить время с сыном. Сама певица оставила публикации без комментариев.