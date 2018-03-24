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| | Поклонники переживают за дочь Арбениной после триумфа её сына

Поклонники переживают за дочь Арбениной после триумфа её сына

Сегодня, 11:01
Солистка и фронтмен группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась с фанатами успехами своего сына. Однако поклонники всё больше переживают за дочь Дианы.

Поклонники переживают за дочь Арбениной после триумфа её сына

 

Арбенина не скрывает своих детей от посторонних глаз, а активно выкладывает фото и видеозаписи с ними, множество из которых посвящены её сыну Артёму. К своим 8 годам мальчик уже успел побывать вместе с мамой на сцене, подержать в руках микрофон. Однако Арбенина делает больший уклон в сторону мужского воспитания мальчика и записала его на бокс, чему сама безудержно рада.

По опубликованным записям заметно, что самому Артёму нравятся тренировки. Он умеет отжиматься, отрабатывает ударную технику и ловкость. Подписчики желают мальчику больших успехов в спорте, но интересуется, почему на станице певицы уделено так мало внимания её дочери Марте. Пользователи сети предполагают, что Диане в силу своего характера намного интересней проводить время с сыном. Сама певица оставила публикации без комментариев.
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