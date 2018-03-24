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| | Ксения Собчак заинтриговала фотоснимком с беременным животом

Ксения Собчак заинтриговала фотоснимком с беременным животом

Сегодня, 10:11
Ксения Собчак заинтриговала подписчиков опубликованным фото в социальной сети Instagram. На снимке Собчак позирует в купальнике с огромным животом.

Ксения Собчак заинтриговала фотоснимком с беременным животом

 

Слухи о второй беременности телеведущей и политика ходят уже давно. Сама Ксения избегает говорить на эту тему, но масло в огонь подливает. На новом снимке хорошо видно интересное положение политика. Снимок сделан во время первой беременности Собчак в 2016 году. В подписи к опубликованному фото телеведущая рассказала о празднике День воды, который в этом году начали отмечать и в России. «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России. Важна каждая капля», — подчеркнула она.

Ксения Собчак заинтриговала фотоснимком с беременным животом

 

Фолловеры сделали вывод, что таким образом Ксения намекает на свое интересное положение. Многие пользователи посчитали, что снимок с беременным животом достаточно странный для демонстрации публике. Некоторые назвали публикацию хорошо оплаченной рекламой.
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