Ксения Собчак заинтриговала фотоснимком с беременным животом

Ксения Собчак заинтриговала подписчиков опубликованным фото в социальной сети Instagram. На снимке Собчак позирует в купальнике с огромным животом.

Слухи о второй беременности телеведущей и политика ходят уже давно. Сама Ксения избегает говорить на эту тему, но масло в огонь подливает. На новом снимке хорошо видно интересное положение политика. Снимок сделан во время первой беременности Собчак в 2016 году. В подписи к опубликованному фото телеведущая рассказала о празднике День воды, который в этом году начали отмечать и в России. «», — подчеркнула она.

Фолловеры сделали вывод, что таким образом Ксения намекает на свое интересное положение. Многие пользователи посчитали, что снимок с беременным животом достаточно странный для демонстрации публике. Некоторые назвали публикацию хорошо оплаченной рекламой.