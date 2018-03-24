Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер «Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в Россию Учёные рассказали об опасности шашлыка Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов В гостях у Малахова Лолита устроила дурдом с психиатром и Милоновым Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка
| | Анастасия Волочкова шокировала поклонников снимком из суда

Анастасия Волочкова шокировала поклонников снимком из суда

Сегодня, 10:16
Отечественная балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников фотографией из зала суда. На фото знаменитость стоит на фоне решетки. Отметим, что в суде балерина побывала из-за дела водителя-мошенника.

Анастасия Волочкова шокировала поклонников снимком из суда

 

В своем Instagram-аккаунте знаменитость написала, что представители мошенника так и не появились в суде. На фотографии Анастасия Волочкова позирует перед камерой на фоне решетки. На знаменитости надет элегантный брючный костюм и шикарный полушубок. Отметим, что в момент съемки в зале никого не было. Сама балерина заявила, что как всегда только ей нужно отстаивать справедливость. Из-за того, что на заседании представитель ее бывшего водителя так и не появился, Волочкова расстроилась. Однако танцовщица уверенна, что справедливость восторжествует.

 

Поклонники в своих комментариях разделились по поводу мнения, как поступить Анастасии Волочковой. Одни говорили, что балерине стоит простить и забыть этот конфликт. Другие писали, что мошенника нужно наказать, а самой знаменитости необходимо довести дело до конца.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Анастасия Волочкова шокировала огромным размером ноги
Анастасия Волочкова шокировала огромным размером ноги

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику. На этот раз знаменитость показала поклонников новые сапоги, однако все обратили

Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале
Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала своих поклонников в социальной сети. Волочкова снова напугала людей своим

Волочкова шокировала поклонников откровенным фото с отдыха на Мальдивах
Волочкова шокировала поклонников откровенным фото с отдыха на Мальдивах

Скандальная балерина Анастасия Волочкова без устали выкладывает новые фото с отдыха на Мальдивах в собственный Instagram. Накануне звезда балета шокировала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости