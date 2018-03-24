Анастасия Волочкова шокировала поклонников снимком из суда

Отечественная балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников фотографией из зала суда. На фото знаменитость стоит на фоне решетки. Отметим, что в суде балерина побывала из-за дела водителя-мошенника.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость написала, что представители мошенника так и не появились в суде. На фотографии Анастасия Волочкова позирует перед камерой на фоне решетки. На знаменитости надет элегантный брючный костюм и шикарный полушубок. Отметим, что в момент съемки в зале никого не было. Сама балерина заявила, что как всегда только ей нужно отстаивать справедливость. Из-за того, что на заседании представитель ее бывшего водителя так и не появился, Волочкова расстроилась. Однако танцовщица уверенна, что справедливость восторжествует.

Анна Котова

Поклонники в своих комментариях разделились по поводу мнения, как поступить Анастасии Волочковой. Одни говорили, что балерине стоит простить и забыть этот конфликт. Другие писали, что мошенника нужно наказать, а самой знаменитости необходимо довести дело до конца.