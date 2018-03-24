«Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Новый образ российской телеведущей и продюсера Яны Рудковской оказался раскритикован поклонниками знаменитости. По мнению пользователей Instagram, пальто
Музыкальный продюсер и спешная бизнес-леди Яна Рудковская опубликовала в сети Интернет свою утренею фотографию с обнаженными ногами. Поклонники знаменитости
Продюсер Яна Рудковская удивила и несколько разочаровала своих поклонников внешним видом. Жена фигуриста Евгения Плющенко по словам поклонников, появилась на