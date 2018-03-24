«Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская выставила короткий ролик, где красовалась в новом платье. По мнению поклонников, знаменитость явно не задумалась перед выходом о том, чтобы выглядеть достойно, как сообщает VistaNews.

По словам Яны Рудковской, в таком виде она пошла на светское мероприятие. Однако некоторые подписчики заявили, что данный наряд годится разве что для того, чтобы красоваться перед крупным рогатым скотом на ферме. Они даже с сарказмом стали приглашать Рудковскую на работу в качестве доярки.

Также интернет-пользователи раскритиковали загар на груди знаменитости, назвав его «деревенским», потому что был крайне неровным, и попросили сменить стиль позирования. Резкие движения Рудковской повторяются из раза в раз, и они поклонникам и надоели, и кажутся не очень приятными.

Ирина Летинская