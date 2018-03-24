Тина Канделаки обмолвилась о беременности

В социальной сети Instagram отечественная ведущая Тина Канделаки обмолвилась об интересном положении. Намек знаменитость сделала в одном из постов.

Анна Котова

Ведущая намекнула о своей беременности в посте, в котором говорилось о встрече Тины и спортсмена Ярослава Святославского. Одна из фанаток в комментариях написала, что завидует прекрасной талии знаменитости, а у самой не получается добиться такого результата, чтобы она не делала. На это заявление Канделаки ответила, что она испытывает трудности с талией, а на протяжении ближайших девяти месяцев станет еще сложнее. Именно поэтому пользователи и представители прессы предположили, что 42-летняя ведущая ждет пополнения в семье.Напоминаем, что Тина Канделаки в браке с бизнесменом Василием Бровко, он второй супруг ведущей. Знаменитость воспитывает двоих детей от первого брака: 18-летнюю Меланию и 15-летнего Леонтия. Отметим, что первым супругом ведущей был бизнесмен Андрей Кондрахин.