Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов

Поклонники Наташи Королевой обеспокоены внешностью артистки. Постаревшая певица вызвала жалость у фанатов.

Наташа Королева записала новое видео для своих подписчиков в Instagram, в котором рассказывает о том, что необходимо иногда позволять себе расслабляться. По мнению артистки, самые прекрасные минуты - когда ты можешь позволить себе лечь и расслабиться, отключить все свое сознание от огромного мира. «Умейте расслабляться!», - советует Королева своим подписчикам.

Многие оценили натуральную красоту и сексуальность своего кумира. Кто-то сравнил лицо исполнительницы с лицом актрисы немого кино. Некоторые внимательные пользователи отметили, что певица постарела. Один из подписчиков назвал певицу пандой за темные круги вокруг глаз и предположил, что Наталии не повезло с мужем. Своим видом Королева вызвала жалость у многих поклонников. Некоторые даже заметили некую боль в глазах исполнительницы и посчитали, что она попросту не умеет давать себе отдыхать, из-за чего и ускоряет свою старость.