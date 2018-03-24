В гостях у Малахова Лолита устроила дурдом с психиатром и Милоновым

Лолита Милявская возвращается на телевидение, чтобы стать гостьей Андрея Малахова. В его программе «Привет, Андрей!» женщина устроит настоящий дурдом, как обещает ведущий.

Поклонники и равнодушные к творчеству Лолиты всегда готовы с восторгом наблюдать за тем, как певица ведёт себя на публике. «Королева эпатажа», она окружает себя скандальными историями, но только потому, что живёт в своё удовольствие. В студии Андрея Малахова всегда яркая и смеющаяся Лолита предстанет перед публикой разной.

Елизавета Трюфель

Говорить она будет с одними из главных людей в своей карьере на самые громкие темы. Например, скандальные выступления, отношение с солистом Rammstein и беременность Лободы. Так компанию артистке составят её пластический хирург, который расскажет о секретах его профессии, психиатр Милявской и её адвокат. Кроме того, на экраны разово «вернут» шоу «Поединок», в котором Лолита столкнулась с депутатом Милоновым: он также сядет за стол с певицей.