Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы в вызвал бурю эмоций у поклонников

Молодая пермская актриса стала популярной благодаря комедийному сериалу «Реальные пацаны». Сейчас же Екатерина Шпица пробует себя в новых ролях. Она снялась в фотосессии в стиле «ню» для проекта «Вода» под руководством фотографа Дианы Авхадиевой.
На фотографии, которой поделилась звезда с подписчиками в своём аккаунте в Insatgram, она находится в покрашенной воде обнажённой. При этом поклонникам удалось разглядеть «интересное» положение актрисы.
Такое предположение у поклонников появилось из-за вводящего в обман обнажённого бедра Катерины. Некоторые фанаты, не разглядев фотографию, приняли его за беременный животик. В целом же поклонники в восторге от фотографии девушки. Они комментируют, что она очень нежная и женственная получилась на снимке.
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