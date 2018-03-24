Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы в вызвал бурю эмоций у поклонников

У Катерины Шпицы нет отбоя от комплиментов после того, как она выставила в социальной сети Instagram на снимке своё «беременное» обнажённое тело для проекта «Вода».

Дарья Дмитриева

Молодая пермская актриса стала популярной благодаря комедийному сериалу «Реальные пацаны». Сейчас же Екатерина Шпица пробует себя в новых ролях. Она снялась в фотосессии в стиле «ню» для проекта «Вода» под руководством фотографа Дианы Авхадиевой.На фотографии, которой поделилась звезда с подписчиками в своём аккаунте в Insatgram, она находится в покрашенной воде обнажённой. При этом поклонникам удалось разглядеть «интересное» положение актрисы.Такое предположение у поклонников появилось из-за вводящего в обман обнажённого бедра Катерины. Некоторые фанаты, не разглядев фотографию, приняли его за беременный животик. В целом же поклонники в восторге от фотографии девушки. Они комментируют, что она очень нежная и женственная получилась на снимке.