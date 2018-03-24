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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы в вызвал бурю эмоций у поклонников

Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы в вызвал бурю эмоций у поклонников

Сегодня, 09:35
У Катерины Шпицы нет отбоя от комплиментов после того, как она выставила в социальной сети Instagram на снимке своё «беременное» обнажённое тело для проекта «Вода».

 

Молодая пермская актриса стала популярной благодаря комедийному сериалу «Реальные пацаны». Сейчас же Екатерина Шпица пробует себя в новых ролях. Она снялась в фотосессии в стиле «ню» для проекта «Вода» под руководством фотографа Дианы Авхадиевой.

На фотографии, которой поделилась звезда с подписчиками в своём аккаунте в Insatgram, она находится в покрашенной воде обнажённой. При этом поклонникам удалось разглядеть «интересное» положение актрисы.

Такое предположение у поклонников появилось из-за вводящего в обман обнажённого бедра Катерины. Некоторые фанаты, не разглядев фотографию, приняли его за беременный животик. В целом же поклонники в восторге от фотографии девушки. Они комментируют, что она очень нежная и женственная получилась на снимке.
Дарья Дмитриева
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