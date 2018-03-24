Подписчикам не понравился нелепый наряд Бородиной

Ксения надела заметно мятую ночную рубашку под пиджак. Подписчики были поражены тем, что такой популярный человек как Ксения одевается в такое.
Однако были и защитники Ксении. Они заявляли, что ночная рубашка под пиджак является последним словом в моде, а её помятость – это тренд. Также некоторые пользователи интернета заявляли, что телеведущая вольна сама выбирать, во что ей одеваться. Ксения Бородина предпочла оставить комментарии подписчиков без ответа.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях