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| | Подписчикам не понравился нелепый наряд Бородиной

Подписчикам не понравился нелепый наряд Бородиной

Сегодня, 09:19
На своей странице в Instagram телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографию в наряде, который не пришелся по душе её подписчикам. По мнению большинства пользователей внешней вид знаменитости был просто ужасен.

Подписчикам не понравился нелепый наряд Бородиной

 

Ксения надела заметно мятую ночную рубашку под пиджак. Подписчики были поражены тем, что такой популярный человек как Ксения одевается в такое.

Однако были и защитники Ксении. Они заявляли, что ночная рубашка под пиджак является последним словом в моде, а её помятость – это тренд. Также некоторые пользователи интернета заявляли, что телеведущая вольна сама выбирать, во что ей одеваться. Ксения Бородина предпочла оставить комментарии подписчиков без ответа.
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