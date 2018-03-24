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| | «Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

«Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

Сегодня, 08:40
Алексей Панин старается избавиться от имиджа скандалиста, обращаясь за советом к другому скандалисту. Однако «исцеление» похоже на фарс.

«Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

 

Поклонники говорят, что Алексей Панин «подсел» на внимание к своей скандальной персоне. Однако сам артист многократно это отрицал. По его мнению, он живёт так, как хочет, а другие пусть тонут в желчи и зависти. Но напомним, что недавно Панин шокировал зрителей, публично попросив прощения у тех, кого хоть как-то обидел. Фанаты пришли в восторг от таких перемен. Хотя они могут оказаться мнимыми.

«Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

 

Так за «советом» актёр обратился к Никите Джигурде – также известному скандалисту. На странице последнего появился ролик, в котором иронично обыгрывается поведение как Панина, так и Джигурды. Алексей сидит, забившись в угол, и материт неизвестного. В это время Джигурда говорит: чтобы стать нормальным человеком, нужно «расслабиться, чакры открыть и обрести гармонию через космос».

Фанаты были шокированы. Они в очередной раз напомнил артистам, какими они были отличными людьми, а превратили себя в неадекватов.
Елизавета Трюфель
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