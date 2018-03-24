«Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

Алексей Панин старается избавиться от имиджа скандалиста, обращаясь за советом к другому скандалисту. Однако «исцеление» похоже на фарс.

Поклонники говорят, что Алексей Панин «подсел» на внимание к своей скандальной персоне. Однако сам артист многократно это отрицал. По его мнению, он живёт так, как хочет, а другие пусть тонут в желчи и зависти. Но напомним, что недавно Панин шокировал зрителей, публично попросив прощения у тех, кого хоть как-то обидел. Фанаты пришли в восторг от таких перемен. Хотя они могут оказаться мнимыми.

Елизавета Трюфель

Так за «советом» актёр обратился к Никите Джигурде – также известному скандалисту. На странице последнего появился ролик, в котором иронично обыгрывается поведение как Панина, так и Джигурды. Алексей сидит, забившись в угол, и материт неизвестного. В это время Джигурда говорит: чтобы стать нормальным человеком, нужно «расслабиться, чакры открыть и обрести гармонию через космос».Фанаты были шокированы. Они в очередной раз напомнил артистам, какими они были отличными людьми, а превратили себя в неадекватов.