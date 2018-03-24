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| | 43-летняя Яна Рудковская удивила слишком длинными ногами

43-летняя Яна Рудковская удивила слишком длинными ногами

Сегодня, 08:28
Продюсер Яна Рудковская удивила подписчиков в Instagram своими чересчур длинными ногами. По словам пользователей, даже у самых лучших моделей нет таких стройных и длинных ног. Многие заподозрили 43-летнюю Рудковскую в использовании фотошопа.

43-летняя Яна Рудковская удивила слишком длинными ногами

 

На опубликованном фотоснимке с Мальдив Яна позирует в слитном купальнике золотистого цвета и таких же очках. Нереально длинные ноги невозможно не заметить. Особенно четко удлинение видно в районе голени. Многие поклонники Яны засомневались в реальности фотографии. На светских вечеринках продюсер Димы Билана выглядит по-другому: возможно это объясняется другим освещением, снимками сверху.

43-летняя Яна Рудковская удивила слишком длинными ногами

 

В начале своего отпуска на Мальдивах продюсер ответила на критику хейтеров, которые осуждали ее откровенные позы. «Мне нравится читать комментарии, когда есть время! Иногда их больше пяти тысяч, но все же! Вчера мне написали – «пенсионный фонд». Потом «зачем ты так лежишь, ты же мама 3 детей». Вы же не в СССР живёте. Джоли – моя одногодка, Бэкхем старше на 2 года, Лопес – на 6, Мадонне вообще 60 лет. Мы все придем и к 45-ти, и к 50-ти, и к 60-ти, и если повезет и к 80. И дай Бог всем выглядеть так, как вышеупомянутые кумиры, но время всегда победит, и не только меня, но и всех», - заявила Яна. Рудковская намекнула, что собирается стать мамой еще раз. Продюсер предупредила, что ее позы на снимках от этого не изменятся.
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