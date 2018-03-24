43-летняя Яна Рудковская удивила слишком длинными ногами

Продюсер Яна Рудковская удивила подписчиков в Instagram своими чересчур длинными ногами. По словам пользователей, даже у самых лучших моделей нет таких стройных и длинных ног. Многие заподозрили 43-летнюю Рудковскую в использовании фотошопа.

На опубликованном фотоснимке с Мальдив Яна позирует в слитном купальнике золотистого цвета и таких же очках. Нереально длинные ноги невозможно не заметить. Особенно четко удлинение видно в районе голени. Многие поклонники Яны засомневались в реальности фотографии. На светских вечеринках продюсер Димы Билана выглядит по-другому: возможно это объясняется другим освещением, снимками сверху.

В начале своего отпуска на Мальдивах продюсер ответила на критику хейтеров, которые осуждали ее откровенные позы. «», - заявила Яна. Рудковская намекнула, что собирается стать мамой еще раз. Продюсер предупредила, что ее позы на снимках от этого не изменятся.