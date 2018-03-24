Панин прокомментировал своё желание покинуть Россию

Скандально известный актёр Алексей Панин объяснил своё желание покинуть Россию тем, что вокруг него якобы сосредоточено слишком много лжи и агрессии. Панин заявил, что ему хотелось бы жить за границей, осуществляя профессиональную деятельность в России.

Александр Вест

Алексей Панин заметил, что ранее у него никогда не возникало идеи покинуть страну, так как живя согласно «национальной идее», он сумел достичь всего, о чём только мог мечтать. Однако, по словам актёра, в данный момент ему было бы по душе проживание в какой-то другой стране. В свою очередь, Панин всё же изъявил желание осуществлять свою актёрскую деятельность на территории России. Алексей отметил, что не хочет владеть роскошным особняком, а всё, что ему нужно для счастья – это небольшая квартира поблизости с морем.В данный момент Панин намерен привести свою жизнь в норму после всех событий, связанных с уходом его супруги и поиском дочери. Актёр подчеркнул, что в столь сложный для него период он пребывал в алкогольной зависимости, с которой в данный момент покончено.