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| | Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах

Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах

Сегодня, 08:16
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, сделанный еще во время беременности. Подписчики удивились выбору фотографии экс-кандидата в президенты для своей публикации.

Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах

 

Поклонники Ксении отметили в комментариях тот факт, что снимок с круглым животом довольно странный для демонстрации. Часть из них посчитала, что данная публикация была сделана с целью рекламы, которая была хорошо оплачена. На снимке, опубликованном Ксенией, политик принимает душ и отчетливо видно, в каком она находится положении. Сама Собчак была беременна еще в 2016 году, родив сына в 18 ноября. Общественный деятель редко показывает ребенка публике, поэтому поклонники Ксении мало о нем знают.

Запись на странице в Instagram Собчак приурочила ко Дню воды, который стали отмечать в России только в 2018 году. Она отметила, что мероприятие одобрено ООН еще в 1993 году, но до данного момента 22 марта не несло в себе никакой значимости для российских граждан. Подписчики полагают, что фотография во время беременности показывает, что политик хочет родить второго ребенка.
Павел Селивёрстов
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