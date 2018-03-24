Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах

Поклонники Ксении отметили в комментариях тот факт, что снимок с круглым животом довольно странный для демонстрации. Часть из них посчитала, что данная публикация была сделана с целью рекламы, которая была хорошо оплачена. На снимке, опубликованном Ксенией, политик принимает душ и отчетливо видно, в каком она находится положении. Сама Собчак была беременна еще в 2016 году, родив сына в 18 ноября. Общественный деятель редко показывает ребенка публике, поэтому поклонники Ксении мало о нем знают.
Запись на странице в Instagram Собчак приурочила ко Дню воды, который стали отмечать в России только в 2018 году. Она отметила, что мероприятие одобрено ООН еще в 1993 году, но до данного момента 22 марта не несло в себе никакой значимости для российских граждан. Подписчики полагают, что фотография во время беременности показывает, что политик хочет родить второго ребенка.