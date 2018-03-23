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| | "Авторскиебани": Голая Волочкова снова вышла за рамки приличного

"Авторскиебани": Голая Волочкова снова вышла за рамки приличного

Вчера, 23:34
Анастасия Волочкова, видимо недолго радовала поклонников переменами в своем имидже, в связи с чем они понадеялись, что прима изменится не только внешне, но и во всех своих проявлениях. Как же они ошиблись! На странице Волочковой в Instagram появилась свежая, но довольно предсказуемая фотография, на которой Анастасия снова позирует в бане, в уже привычном подписчикам обнаженном виде, кокетливо слегка прикрывшись банным веником. Прима абсолютно без одежды сидит на полке своей авторской бани, с видом скромницы.

"Авторскиебани": Голая Волочкова снова вышла за рамки приличного

 

В подписи к снимку Волочкова оповестила подписчиков, что сегодня пятница, то есть самое время как следует отмыться, а заодно и очиститься, что можно сделать лишь в русской бане. Разумеется, прима не могла не подчеркнуть, что для ее очищения подходит лишь построенная на заказ ее собственная баня. Анастасия пожелала всем хороших выходных, не забывать о спорте и оздоровлении, для которого важно регулярно окунаться в ледяную купель. Балерина также напомнила, что для счастья человеку необходимо быть любимым.

Пользователи тоже изъявили желание оказаться в бане. Кто-то отметил, что Волочкова «взялась за старое», а некоторые попытались напомнить приме о том, что она вроде бы только-только пыталась поменяться в лучшую сторону, и вот снова... Другие же просто пожелали Анастасии легкого пара и предположили, что на следующей фотографии она снова будет находиться в бочке. Они также по достоинству оценили шикарную баню Волочковой и поинтересовались, не надоели ли балерине однотипные кадры из этого помещения.

Хейтеры съехидничали насчет привычного волочковского шпагата, который почему-то не был продемонстрирован на этот раз. Они потребовали немедленно исполнить его «на бис», тем более, что «вокруг все свои». Самые внимательные нашли среди прочих оригинальный хэштег «авторскиЕбани».

Но Волочкова, наверное, не была бы собой, если бы на днях не опубликовала еще и одинаковые снимки, где она сидит на диване вместе с Михаилом и без него. Но самое интересное, при этом то, что балерина, по своему обыкновению, не надела под обтягивающие вязаное платье бюстгальтер. Объем груди примы шокировали поклонников, они даже безапеляционно заявили, что такой грудью можно убить, и посоветовали Волочковой все-таки не пренебрегать нижним бельем.
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