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| | Шакира просит полицию спасти ее от назойливого папарацци

Шакира просит полицию спасти ее от назойливого папарацци

Сегодня, 23:02
Знаменитая солистка Шакира обратилась за помощью в полицию Каталонии. Звезда просит избавить ее от надоедливого репортера, маскирующегося под нищего, рядового пешехода и прочих, лишь бы сделать фотографию с исполнительницей.

Шакира просит полицию спасти ее от назойливого папарацци

 

По словам Шакиры, неизвестный мужчина преследует ее уже два года. Она видит его копающимся в мусоре, когда выходит из дома. Затем папарацци сопровождает ее на протяжении всего дня. Назойливый репортер интересуется не только вокалисткой, но и ее детьми. Он ездит с за ними в учебное заведение и старается незаметно сделать фото. Шакира опасается этого человека и просит у полиции защиты. Стражи порядка отреагировали на сигнал.

Адвокат Шакиры обратился к служителям Фемиды Испании с просьбой рассмотреть в срочном порядке иск звезды. Судьи собираются вызвать на беседу нарушителя спокойствия певицы и потребовать от него объяснений. После разговора с надоедливым папарацци, информацию о причинах его подозрительного поведения обнародуют.
Домбровский Сергей
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