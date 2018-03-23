Шакира просит полицию спасти ее от назойливого папарацци

Знаменитая солистка Шакира обратилась за помощью в полицию Каталонии. Звезда просит избавить ее от надоедливого репортера, маскирующегося под нищего, рядового пешехода и прочих, лишь бы сделать фотографию с исполнительницей.

Домбровский Сергей

По словам Шакиры, неизвестный мужчина преследует ее уже два года. Она видит его копающимся в мусоре, когда выходит из дома. Затем папарацци сопровождает ее на протяжении всего дня. Назойливый репортер интересуется не только вокалисткой, но и ее детьми. Он ездит с за ними в учебное заведение и старается незаметно сделать фото. Шакира опасается этого человека и просит у полиции защиты. Стражи порядка отреагировали на сигнал.Адвокат Шакиры обратился к служителям Фемиды Испании с просьбой рассмотреть в срочном порядке иск звезды. Судьи собираются вызвать на беседу нарушителя спокойствия певицы и потребовать от него объяснений. После разговора с надоедливым папарацци, информацию о причинах его подозрительного поведения обнародуют.