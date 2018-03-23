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| | "Любовь победила": Анна Седокова рассказала фанатам трогательную историю из жизни

"Любовь победила": Анна Седокова рассказала фанатам трогательную историю из жизни

Сегодня, 23:01
Анна Седокова рассказала своим поклонникам, чем закончилась история с поиском возлюбленного приобретенной ею самочки ожерелового попугая. Она разместила в Instagram видеоролик, в котором рассказала, что они едут забирать попугайчика, потому что отыскали тех людей, которые его купили. Ими оказались мама с сыном, любезно согласившиеся на предложение певицы отдать им попугая в обмен на другого этой же породы.

"Любовь победила": Анна Седокова рассказала фанатам трогательную историю из жизни

 

Знаменитость поспешила доставить нового питомца к себе домой, где его уже ждали целых две «соседки», с одной из которых у ожерелового самца «случилась любовь». Трогательное воссоединение двух любящих сердец не могло оставить равнодушными подписчиков Анны, и они с удовольствием высказали свое мнение о данной ситуации. Пользователи одобрили поступок Седоковой, заявив, что она - одна из самых добрых российских звезд, которой небезразлична судьба братьев наших меньших, особенно, когда дело касается любви.

Доброму сердцу певицы было сделано немало комплиментов, поклонники сказали, что из всей этой истории получился целый сериал. Некоторые даже откровенно поделились, что прослезились, прочитав публикацию знаменитости.

Напомним, что буквально вчера, гуляя по Москве Анна со старшей дочерью Алиной зашли в зоомагазин. Дочка была так очарована разноцветными попугайчиками, что уговорила Седокову купить парочку. Анна не считает приемлемым постоянно отказывать в чем-то своим детям, поэтому она сразу согласилась на покупку. Но не все оказалось так просто - у одной из двух самочек, которых приобрела певица, была большая любовь в виде зеленого самца, который был куплен буквально за четверть часа до прихода Седоковой.

Видя грустное состояние самочки, потерявшей возлюбленного, певица, сразу же по приезду домой, бросила клич в соцсети, где у нее более 4 миллионов подписчиков, которых она и попросила, если они что-нибудь знают о людях, купивших ожерелового самца в это время в том самом магазине, поменяться с ней на такого же, только другого, которого она готова для них приобрести. Анна пояснила, что у попугаев часто наблюдается моногамия, поэтому они выбирают себе пару на всю жизнь, а ей бы не хотелось обрекать свою новую питомицу на вечное одиночество. Вскоре откликнулись хозяева того самого попугайчика, которые приняли предложение Седоковой, и влюбленная пара вскоре снова наслаждалась обществом друг друга.
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