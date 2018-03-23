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| | Возвращение звезды: Катя Лель будет радовать поклонников своими выступлениями

Возвращение звезды: Катя Лель будет радовать поклонников своими выступлениями

Сегодня, 22:46
Российская исполнительница Катя Лель сообщила о том, что она вернется на сцену, и будет радовать почитателей своего творчества как раньше. Звезда призналась, что ей пришлось столкнуться с хейтерами, препятствовавшими заниматься концертной деятельностью.

Возвращение звезды: Катя Лель будет радовать поклонников своими выступлениями

 

Катя Лель стала участницей церемонии «Brand Awards», где дала интервью, в котором рассказала, почему её не было столько времени. Артистка призналась, что всё это время ей не разрешали выходить на сцену. Однако Катя не стала сообщать подробностей конфликта.

Сейчас Катя Лель твёрдо уверена, что никто не помешает ей продолжать музыкальную карьеру. Популярная певица подчеркнула, что осенью фанатов ожидает представление грандиозной программы в «Крокусе». Катя Лель отметила, что на постановку выступления ушло много сил и финансов.

Звезда заявила, что готова вернуться на эстраду. Она считает, что главным ее предназначением является выступление перед поклонниками. Катя Лель хочет дарить людям позитив, именно поэтому она возвращается на сцену.
Татьяна Преображенская
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