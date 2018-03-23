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| | Умеет не только петь, но и танцевать: Юлия Савичева поделилась видео из детского архива

Умеет не только петь, но и танцевать: Юлия Савичева поделилась видео из детского архива

Сегодня, 21:48
Известная российская певица Юлия Савичева на своей странице в Instagram продемонстрировала архивное видео с детства, на кадрах которого можно заметить хореографический талант девушки. Знаменитость рассказала, как совмещает пение и танцы.

 

С самого детства Юлия Савичева занимается не только пением, но и танцами. В своём архиве она нашла видеоролик с выступлением в белом платье для танцев в свободном латиноамериканском стиле. Уже с 4 лет Савичева вышла на сцену, демонстрируя свой талант с рок-группой Максима Фадеева «Конвой», а в 5 её уже можно было заметить в коллективе «Светлячок».

По окончанию школы она собралась покорять российскую столицу. Уже там были первые награды не только за хореографию, но и вокал. Она успешно сыграла в 40 спектаклях в юношеские годы. С восхищением на своей странице Савичева вспоминает: «Сколько себя помню, я всегда танцевала. Во время танца я забываю обо всем. Есть только музыка и невесомость».

Ностальгическое настроение поддержали и поклонники. Они подчеркнули, что певцу без хореографии никуда, и танцевать необходимо постоянно для улучшения своего здоровья. В целом, архивный видеоролик собрал свыше 15 тысяч просмотров за час после публикации.
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