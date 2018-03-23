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| | Звезда «Великолепного века» Аднан Коч попался на наркотиках

Звезда «Великолепного века» Аднан Коч попался на наркотиках

Сегодня, 21:32
В одной из кофеен Стамбула правоохранители Турции задержали актера Аднана Коча, наиболее известного по роли Бэхрам-паши в сериале «Великолепный век». Звезде инкриминируют хранение и распространение запрещенных веществ.

Звезда «Великолепного века» Аднан Коч попался на наркотиках

 

Турецкий сериал «Великолепный век» стал по-настоящему популярным в России, а некоторые актеры просто покорили сердца россиянок. Недавно СМИ стало известно, что одному из них, 36-летнему исполнителю роли Бэхрам-паши, грозит серьезный тюремный срок. Аднан Коч был задержан вместе с пятью людьми во время специальной операции турецких правоохранителей в одной из кофеен Стамбула. При них нашли пять пакетиков кокаина и другие запрещенные вещества.

Задержанные уже доставлены в суд, им инкриминируют дистрибуцию наркотиков. Среди обвиняемых – Синан Бозбурун, известный распространитель, в его клиентах значится еще один актер «Великолепного века» Серхат Онат. Подозреваемым грозит 17 лет тюрьмы.
Виктория Озерова
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