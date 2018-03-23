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| | Роман Гуфа с Кети Топурией абсолютно не задевает его экс-жену Айзу Анохину

Роман Гуфа с Кети Топурией абсолютно не задевает его экс-жену Айзу Анохину

Сегодня, 22:17
Телевизионная ведущая Айза Анохина, экс-супруга хип-хоп исполнителя Алексея Далматова, более известного по прозвищу Гуф, отвечала на вопросы журналистов. По словам актрисы, она счастлива в новом браке и вообще не интересуется жизнью экс-мужа.

Роман Гуфа с Кети Топурией абсолютно не задевает его экс-жену Айзу Анохину

 

В последнее время ходят слухи о новом романе Гуфа с Кети Топурией. Айза Анохина ничего не знает об очередном увлечении рэпера, но желает ему создать такую же гармоничную семью, как у нее. По словам ведущей, новое любовное похождение Далматова – это последнее, что может ее заинтересовать в этой жизни. Артистка состоит в браке с серфингистом Дмитрием Анохиным. У пары родился сын, которого назвали Элвисом. Далматов нелицеприятно отзывался о нынешнем муже Айзы Анохиной. Ведущая обещает запретить Гуфу общаться с сыном Сэмом, если он не изменит своего отношения к ее семье.

Роман Гуфа с Кети Топурией абсолютно не задевает его экс-жену Айзу Анохину

 

Айза Анохина собирается сделать карьеру в качестве рэп-исполнительницы. Она намерена разбить общественные стереотипы. Это раньше к женщинам относились, как к существам второго сорта. Сейчас дамы руководят государствами, летают в космос и участвуют в общественной жизни наравне с мужчинами. Гуф общается с сыном по скайпу. Он может навестить мальчика, правда ему придется отправится для этого на Бали. Сэм увлекается боксом и иностранными языками, включая китайский. Айза Анохина посещала Россию, но ребенка с собой не взяла из-за чрезмерной занятости.
Домбровский Сергей
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