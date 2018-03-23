Алла Михеева сменила актерское амплуа на профессию стюардессы

Популярная ведущая и актриса Алла Михеева закончила обучение на стюардессу. Однако сделал она не для очередной роли в кино, а по зову сердца. Оказалось, стать борт-проводницей – это ее давнишняя мечта.

Девушка поспешила поделиться впечатлениями от курсов подготовки стюардесс со своими подписчиками в Instagram. Алла заявила, что даже не представляла, насколько серьезно относятся к подготовке королев воздуха. Выяснилось, что стюардесса – это не просто благожелательная девушка в пилотке с милой улыбкой. Помимо вышеперечисленного, соискательница должности стюардессы должна быть психологом, врачом и спасателем. «Какие же они всесильные!», - пишет Алла в своем микроблоге. А в завершение Михеева кокетливо поинтересовалась у фолловеров, идет ли ей форма.

Дарья Светозарова

Поклонники заявили, что Аллочка хороша во всех нарядах, и форма стюардессы не стала исключением. Многие стали интересоваться, значит ли это, что девушка бросит Ивана Урганта и станет бороздить воздушные просторы на борту авиалайнера. Большинство, не дожидаясь ответа звезды, заявили, что Михеева создана для неба. Некоторые с ними не согласились. По их мнению, в небе все профессии мужские и такой деликатной молодой девушке нечего там делать.