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| | Алла Михеева сменила актерское амплуа на профессию стюардессы

Алла Михеева сменила актерское амплуа на профессию стюардессы

Сегодня, 21:04
Популярная ведущая и актриса Алла Михеева закончила обучение на стюардессу. Однако сделал она не для очередной роли в кино, а по зову сердца. Оказалось, стать борт-проводницей – это ее давнишняя мечта.

Алла Михеева сменила актерское амплуа на профессию стюардессы

 

Девушка поспешила поделиться впечатлениями от курсов подготовки стюардесс со своими подписчиками в Instagram. Алла заявила, что даже не представляла, насколько серьезно относятся к подготовке королев воздуха. Выяснилось, что стюардесса – это не просто благожелательная девушка в пилотке с милой улыбкой. Помимо вышеперечисленного, соискательница должности стюардессы должна быть психологом, врачом и спасателем. «Какие же они всесильные!», - пишет Алла в своем микроблоге. А в завершение Михеева кокетливо поинтересовалась у фолловеров, идет ли ей форма.

Алла Михеева сменила актерское амплуа на профессию стюардессы

 

Поклонники заявили, что Аллочка хороша во всех нарядах, и форма стюардессы не стала исключением. Многие стали интересоваться, значит ли это, что девушка бросит Ивана Урганта и станет бороздить воздушные просторы на борту авиалайнера. Большинство, не дожидаясь ответа звезды, заявили, что Михеева создана для неба. Некоторые с ними не согласились. По их мнению, в небе все профессии мужские и такой деликатной молодой девушке нечего там делать.
Дарья Светозарова
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