"Шепелявая гундося": Лена Миро обозвала Любовь Успенскую из-за скандала в самолете

Лена Миро приурочила к скандалу в самолете, который устроила Любовь Успенская, свои рассуждения об этой певице. Первым делом она отметила, что не считает Успенскую певицей в принципе - у нее даже не поворачивается язык сказать такое об этой артистке. Из главных своих претензий к исполнительским способностям певицы, Миро назвала неразборчивость, гундосость и шепелявость.

Затем Миро издевательски заявила, что это «звИзда», и ей положены соответствующие аксессуары не только в виде филлеров «в морду», но и миниатюрная собачка. По сути, из-за этой собачки и случился весь эксцесс в самолете. Ведь «для простых смертных» есть стандартные правила по содержанию животных - на зверя должен быть надет намордник, животное не должно гадить в неположенных местах (на газоне и т.д.), а перевозить его следует только в специальной переноске.Как подчеркнула Миро, для Успенской не писаны никакие правила, именно потому что она «звИзда». В итоге, явившись на рейс Москва-Омск, Успенская устроила дебош в самолете, «включив звезду». Лена Миро назвала это позерством и сказала, что Успенская состроила гримасу в виде куриной жопки, и оттолкнув бортпроводницу, прошла в салон. Но не растерявшаяся стюардесса быстренько вызвала транспортную полицию, которая выдворила зарвавшуюся звезду из самолета.Разумеется, Успенскую нельзя назвать террористкой, но на хамство ее поведение вполне тянет. В пылу отстаивания собственной правоты, знаменитость заявила, что бортпроводница своими требованиями срывает ей концерт, при этом она как-то забыла привести свой излюбленый аргумент о зависти «к успешной сопернице». Самым гадким в таких ситуациях Миро назвала твердую уверенность подобных персонажей в собственной правоте, когда «всем нельзя, а ей, «звИзде», можно». Не стоять в очереди, как все, провозить свою собачку в салоне, где ей разрешается вытворять все, что угодно и т.д.Лена Миро посоветовала Успенской купить собственный самолет и там распоряжаться так, как ей вздумается. Ну, а если не хватает денег, то она и не звезда никакая, а так, «сельская дискотека», поэтому тоже входит в число тех, кто должен подчиняться общим правилам. Блогерша порассуждала на тему самоуверенности отечественных звезд, которая наблюдается только у «черных дыр», которые представляют собой страны тертьего мира. Ведь знаменитости из цивилизованных стран ведут себя гораздо скромнее. А насчет того, что Любовь Успенская является звездой, Миро выразила большое сомнение, как и концерт, который должен был состояться в Омске, показался блогерше странным мероприятием, и она предположила, что он будет проходить где-нибудь на зоне, где подобрался контингент, соответствующий творчеству Успенской.