Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик
| | Торчащие соски Волочковой взбудоражили фанатов

Торчащие соски Волочковой взбудоражили фанатов

Сегодня, 20:34
Анастасия Волочкова в личном микроблоге похвасталась очередным подарком от фанатов. Снимком с «волшебным зайкой» балерина и сама сделал «сюрприз» поклонникам: снова показала торчащие соски.

Торчащие соски Волочковой взбудоражили фанатов

 

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова рассказала о «волшебном зайке» - неожиданном презенте от «каких-то добрых людей». Мягкую игрушку прислали в офис балерины, а теперь она заняла «почетное место» на рояле в гостиной ее дома. Публикацию Волочкова сопроводила снимком с этим же «зайкой», но внимание пользователей привлекли торчащие соски балерины. Многие оценили такую откровенность, отметив, что Волочкова выглядит прекрасно, другие же наоборот раскритиковали, обвинив, что она специально «натирает соски», чтобы торчали, и посоветовали быть немного скромнее в ее возрасте.

Торчащие соски Волочковой взбудоражили фанатов

 

За полчаса пост лайкнули почти три тысячи пользователей, комментарии оставили более 100.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ирина Шейк показала торчащие соски на обложке Vogue
Ирина Шейк показала торчащие соски на обложке Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк на своей странице в Instagram показала, как будет выглядеть обложка нового номера журнала Vogue. На нём девушка предстала в

Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки
Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки

Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников в личном Instagram-аккаунте. На этот раз балерина показала отличную физическую форму, выполнив упражнения

Торчащие соски и подпрыгивающая грудь: Волочкова шокировала своим нарядом
Торчащие соски и подпрыгивающая грудь: Волочкова шокировала своим нарядом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на Мальдивах вышла без бюстгальтера в красном платье на светское мероприятие. Она опубликовала короткий

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости