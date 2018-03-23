Торчащие соски Волочковой взбудоражили фанатов

Анастасия Волочкова в личном микроблоге похвасталась очередным подарком от фанатов. Снимком с «волшебным зайкой» балерина и сама сделал «сюрприз» поклонникам: снова показала торчащие соски.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова рассказала о «волшебном зайке» - неожиданном презенте от «каких-то добрых людей». Мягкую игрушку прислали в офис балерины, а теперь она заняла «почетное место» на рояле в гостиной ее дома. Публикацию Волочкова сопроводила снимком с этим же «зайкой», но внимание пользователей привлекли торчащие соски балерины. Многие оценили такую откровенность, отметив, что Волочкова выглядит прекрасно, другие же наоборот раскритиковали, обвинив, что она специально «натирает соски», чтобы торчали, и посоветовали быть немного скромнее в ее возрасте.

Виктория Озерова

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