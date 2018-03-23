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| | Актёр из «Глухаря» выгнал беременную любовницу

Актёр из «Глухаря» выгнал беременную любовницу

Сегодня, 20:56
В студии Андрея Малахова прозвучало признание в скором отцовстве Олега Протасова. Хотя будущий отец не признаёт ребёнка 30-летней жительницы столицы России Татьяны Морозовой.

Актёр из «Глухаря» выгнал беременную любовницу

 

50-летний талантливый актёр уже имел опыт брачных отношений восемь раз, пять из них были оформлены официально. Протасов отец шести детей, но в седьмой раз становится им, он не имеет желания.

Актёр телесериала «Глухарь» познакомился с Татьяной Морозовой в Доме кино. Олег пригласил женщину в караоке-баре. У них вспыхнула взаимная симпатия, после чего в гостиничном номере состоялся половой контакт по обоюдному согласию. В результате москвичка через пару недель узнала о своей беременности.

Но отношения новоиспечённой пары дальше не продолжались. И снова возлюбленные встретились на передаче «Прямой эфир», куда женщина принесла результаты УЗД, которые доказывает её интересное положение.

Протасов обвиняет героиню во лжи. И сообщает, что после операции в 2014 году он не может иметь детей. Сестра беременной подтверждает встречи «влюблённых», зато друзья актёра уверены, что Олег и не посмотрел бы на такую женщину.

Сегодняшняя супруга артиста доверяет мужу и полностью на его стороне. Теперь разрешить эту ситуацию поможет только ДНК-тест. Татьяна Морозова намерена рожать этого ребёнка и после появления его на свет будет продолжение истории – она будет доказывать отцовство.
Дарья Дмитриева
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