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| | Папарацци поймали Энистон и Питта за поцелуем

Папарацци поймали Энистон и Питта за поцелуем

Сегодня, 20:09
Звезды Голливуда и по совместительству бывшие влюбленные Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили возобновить былые отношения. Они были парой до того момента, пока Брэд не снялся в одном фильме с Анджелиной Джоли, в котором сыграл ее супруга, после чего женился на ней и в реальности. Теперь же он и Дженнифер снова свободны и намерены «тряхнуть стариной».

Папарацци поймали Энистон и Питта за поцелуем

 

Официально Питт еще не развелся с Джоли, но уже не скрывает своих отношений с первой женой. В свое время он расстался с Энистон, так как она не могла родить ему детей. Анджелина же сделала его биологическим отцом двух малышей и приемным папой еще четверых ребятишек. Теперь ему ничто не мешает вернуться к первой любви, что он, собственно, и сделал. В свою очередь Энистон дала ход своему разводу с Джастином Теру. По слухам, Брэд и Дженнифер начали встречаться уже через две недели после того, как Джастин покинул горизонт звезды сериала «Друзья», но делали это тайно. При этом причиной развода актрисы называют страстные эпистолы Брэда во время ее брака с Теру.

Папарацци поймали Энистон и Питта за поцелуем

 

Соединиться вновь актерам помог их коллега по цеху Джордж Клуни. Он прослышал про развод актрисы с мужем, и привез к ее дому бывшего воздыхателя. Случилось это 3 марта. После Брэд и Дженнифер говорили, что просто поговорили и вспомнили былое, а через время вновь увиделись. До сих пор не было известно наверняка, собираются ли они вновь поддаться чувствам, но последнее фото расставило все точки над «i».
Дарья Светозарова
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