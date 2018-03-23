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| | Анфису Чехову в купальнике отшлепали в Сочи

Анфису Чехову в купальнике отшлепали в Сочи

Сегодня, 20:11
Телеведущая Анфиса Чехова перед тем как уехать из Сочи посетила знаменитую баню курортной столицы России. Там актрису отшлепали душистыми вениками, напоили травяным чаем, накормили медом, заставили окунуться в холодную купель.

Анфису Чехову в купальнике отшлепали в Сочи

 

Анфиса Чехова спустилась в бассейн по трубе под названием «Путь самурая». Звезда отведала местное варенье, овощи и фрукты, выращенные сочинскими фермерами. Все блюда Анфиса Чехова ела, сидя за деревянным столом. Ведущая получила массу положительных эмоций и не желает возвращаться в действительность. Актриса опубликовала в Instagram снимок с бани. Певица запечатлена в синем купальнике. Пользователи обратили внимание на прекрасную фигуру знаменитости.

Подписчики назвали Анфису Чехову красоткой, некоторые юзеры уверены, что снимок обработан в графическом редакторе. Нашлись те, кто сравнил фигуру ведущей с гитарой. Желающие отдохнуть в Сочи задали вопрос звезде о желтом снеге, выпавшем в курортной столице России. Им рекомендовали не переживать, поскольку данное явление связано с циклоном, пришедшим из Африки и не представляет опасности для здоровья.
Домбровский Сергей
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