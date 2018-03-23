«Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев нередко выставляет в социальных сетях снимки со своей командой и артистами, которыми занимается, про всех очень тепло отзываясь. Интернет-пользователей это возмущает, поскольку они считают, что деятель совсем забывает про жену, как сообщает VistaNews.

В частности, очень не понравился подписчикам новый снимок, где Фадеев поздравлял с именинами члена своей команды. Продюсер обнимался с некой девушкой, а в тексте под фото отмечал, что любит. Интернет-пользователи посчитали, что супругу такое поведение обижает.

Подписчики поинтересовались, неужели Фадеев никак не выделяет любимую женщину. По мнению большинства интернет-пользователей, жена продюсера обладает стальными нервами, иначе бы явно такое не терпела. Некоторые, впрочем, заступились за Фадеева, отметив, что он просто предпочитает не выставлять напоказ детали личной жизни, потому и не признаётся постоянно в любви супруге.

Ирина Летинская