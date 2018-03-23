«Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева

«Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима ФадееваСегодня, 20:13
Известный продюсер Максим Фадеев поздравил любимую супругу с «не круглым юбилеем» - 27-летней годовщиной совместной жизни. Он написал об этом в своем блоге
Российский продюсер Максим Фадеев подал иск в суд на интернет-ресурс "Яндекс.Музыка". Причиной для такого поступка стала публикация целого альбома певицы Линды.
Недавно продюсер Максим Фадеев рассказал о своей безответной любви. Он разместил на своей странице в соцсети снимок с девушкой Ирмой, а в комментарии рассказал