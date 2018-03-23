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| | Актер и певец Олег Протасов выгнал на улицу беременную женщину

Актер и певец Олег Протасов выгнал на улицу беременную женщину

Сегодня, 19:56
В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир принял участие актёр и певец Олег Протасов. Темой обсуждения было заявление женщины о беременности от артиста.

 

За 50-летним артистом числятся пять официальных и три гражданских брака, шестеро детей и много поклонниц. Одной из них оказалась 30-летняя Татьяна Морозова, мать двоих детей, которая заявила, что ждет первенца от Протасова. Однако сам актёр не собирается в очередной раз становиться отцом.

По заявлению Татьяны они познакомились в «Доме культуры», после чего он пригласил её в караоке-бар, в котором они вместе пели. В доказательство этого она приводит фотографию. По словам Морозовой, после вечера в караоке-баре, актёр позвал её на ночь в гостиницу.

Протасов заявляет, что совместное фото не может быть доказательством беременности. Певец поделился, что к нему часто обращаются за фото поклонницы. Также актёр утверждал, что провёл тот вечер в компании своего друга Тимура Ефремова.

Протасов поделился откровенной информацией, что после урологической операции в 2014 году он больше не может иметь детей. Светлана Беркетова, жена актёра, подтвердила это заявление. Друзья актёра, а также сам Протасов полностью исключают вероятность отцовства.
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