Станислав Садальский почтил память Элизабет Тейлор

Станислав Садальский, известный многим из-за скандалов, решил почтить память известной английской актрисы Элизабет Тейлор. Актёр решил это сделать 23 марта, в день смерти звезды.

Павел Селивёрстов

», - Садальский решил начать публикацию словами самой Элизабет. Он рассказал о тех моментах, когда актриса участвовала в съемках фильма «Синяя птица», совместного проекта США и СССР. Станислав упомянул историю, когда по окончанию съемок Элизабет Тейлор были подарены 6 матрешек, каждая из которых изображала одну из героинь актрисы. Однако во время банкета все они были украдены.Садальский отметил, что из-за реалистичной и трогательной игры Тейлор было неоднократно пролито множество женских слез. Также он считает, что сама актриса была легендой уже при жизни, и ей не требовалось умирать, чтобы стать таковой. Даже в последние годы звезда продолжала радовать людей своей красотой и улыбкой, несмотря на инвалидное кресло.