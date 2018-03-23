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| | Станислав Садальский почтил память Элизабет Тейлор

Станислав Садальский почтил память Элизабет Тейлор

Сегодня, 20:01
Станислав Садальский, известный многим из-за скандалов, решил почтить память известной английской актрисы Элизабет Тейлор. Актёр решил это сделать 23 марта, в день смерти звезды.

Станислав Садальский почтил память Элизабет Тейлор

 

«Чтобы стать легендой, нужно сначала умереть», - Садальский решил начать публикацию словами самой Элизабет. Он рассказал о тех моментах, когда актриса участвовала в съемках фильма «Синяя птица», совместного проекта США и СССР. Станислав упомянул историю, когда по окончанию съемок Элизабет Тейлор были подарены 6 матрешек, каждая из которых изображала одну из героинь актрисы. Однако во время банкета все они были украдены.

Садальский отметил, что из-за реалистичной и трогательной игры Тейлор было неоднократно пролито множество женских слез. Также он считает, что сама актриса была легендой уже при жизни, и ей не требовалось умирать, чтобы стать таковой. Даже в последние годы звезда продолжала радовать людей своей красотой и улыбкой, несмотря на инвалидное кресло.
Павел Селивёрстов
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