Мэрилин Керро назвала имя отца своего будущего ребенка

Недавно Мэрилин Керро подтвердила слухи о своей беременности, но имя отца будущего ребенка тщательно скрывала. Теперь же звезда «Битвы экстрасенсов» приоткрыла тайну.

Виктория Озерова

Новым гостем шоу «Однажды» стала эстонская ведьма Мэрилин Керро. В студии звезда «Битвы экстрасенсов» впервые рассказала о том, что долгое время волновало ее поклонников – рассекретила имя отца ее будущего ребенка. Слухи о том, что 29-летняя ведьма встречается с норвежцем Марком Александром Хансеном, появились еще прошедшим летом, теперь же пара официально подтвердила эту информацию. Как выяснилось, Мэрилин и Марк вместе уже около года. При первой встрече ведьма в шутку сказала подругам, что они с Хансеном будут вместе, и она родит от него ребенка. Теперь же пара действительно ждет ребенка.Мэрилин Керро призналась, что долго не могла поверить в свою беременность, а теперь воспринимает свое состояние как чудо, ведь она давно мечтала о ребенке.