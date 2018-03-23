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| | Мэрилин Керро назвала имя отца своего будущего ребенка

Мэрилин Керро назвала имя отца своего будущего ребенка

Сегодня, 18:53
Недавно Мэрилин Керро подтвердила слухи о своей беременности, но имя отца будущего ребенка тщательно скрывала. Теперь же звезда «Битвы экстрасенсов» приоткрыла тайну.

Мэрилин Керро назвала имя отца своего будущего ребенка

 

Новым гостем шоу «Однажды» стала эстонская ведьма Мэрилин Керро. В студии звезда «Битвы экстрасенсов» впервые рассказала о том, что долгое время волновало ее поклонников – рассекретила имя отца ее будущего ребенка. Слухи о том, что 29-летняя ведьма встречается с норвежцем Марком Александром Хансеном, появились еще прошедшим летом, теперь же пара официально подтвердила эту информацию. Как выяснилось, Мэрилин и Марк вместе уже около года. При первой встрече ведьма в шутку сказала подругам, что они с Хансеном будут вместе, и она родит от него ребенка. Теперь же пара действительно ждет ребенка.

Мэрилин Керро призналась, что долго не могла поверить в свою беременность, а теперь воспринимает свое состояние как чудо, ведь она давно мечтала о ребенке.
Виктория Озерова
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