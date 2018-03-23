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| | В Сеть попали уникальные фото Жанны Фриске из частной коллекции

В Сеть попали уникальные фото Жанны Фриске из частной коллекции

Сегодня, 18:43
К услугам фотографа Аслана Ахмадова прибегают многие отечественные знаменитости. Как выяснилось, камере Аслана посчастливилось снимать и покойную ныне певицу Жанну Фриске. Только спустя более двух лет с дня ее смерти он выложил в Сеть фото Жанны, сделанные 13 лет назад.

В Сеть попали уникальные фото Жанны Фриске из частной коллекции

 

Уникальные фотографии усопшей артистки он разместил в своем аккаунте в Instagram. Теперь поклонники Жанны могут увидеть ее в необычном образе, который раньше видел только Аслан. На непроявленную пленку он наткнулся совершенно случайно, разбирая старые слайды. Фото Жанны датированы еще 2005 годом. Ахмадов давно не прикасался к своим пленочным архивам, ведь почти 15 лет снимает только в цифре.

В Сеть попали уникальные фото Жанны Фриске из частной коллекции

 

Когда он проявил пленку и увидел на ней Жанну, чрезвычайно обрадовался. Он назвал это невероятным сюрпризом для себя и фанатов Фриске. Фотограф пустился в воспоминания и рассказал, что эти кадры были сделаны во время выставки Millionaire Faire. Кроме основных лотов, гости могли купить и фото знаменитостей, среди которых были и снимки Жанны. Ахмиадов вспоминает, что певица выделялась из толпы экзотическим нарядом. Заметив девушку, он предложил ей позировать. И вот теперь у него есть несколько кадров, которые нет больше ни у кого.
Дарья Светозарова
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