София Ротару опубликовала фото взрослого внука в день его рождения

Певица София Ротару выложила в Instagram фотографию своего взрослого внука Анатолия Евдокименко. Молодому человеку 23 марта этого года исполняется 24 года. Солистка пожелала родственнику здоровья, счастья и удачи.

София Ротару тоже ведет странички в социальных сетях, но публикации делает редко, только по особым поводам. Подписчики пожелали Анатолию Евдокименко добра, мира и любви. В Instagram молодого человека практически нет его снимков. Он учится в Лондоне на отделении модных фотографий, поэтому на страничке парня в социальной сети лишь эффектные пейзажи, сделанные профессионально.

Домбровский Сергей

Поклонники не перестают удивляться прекрасной форме Софии Ротару. Певице в августе этого года исполнится 71 год, а она выглядит намного моложе своего возраста. София Ротару часто ездит на отдых со своей сестрой Аурикой. Пользователи иногда выражают недовольство, так как вокалистка редко делится с фанатами снимками в Сети. Нашлись и защитники Софьи Михайловны, они не видят ничего страшного в том, что исполнительница не обнародует информацию о каждом сделанном шаге, хотя сейчас это вошло в моду у звезд шоу-бизнеса.