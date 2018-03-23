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| | Егор Крид в студии "Вечернего Урганта" показал результаты перевоплощения

Егор Крид в студии "Вечернего Урганта" показал результаты перевоплощения

Сегодня, 18:27
Известный российский певец Егор Крид решил поменять часть своего имиджа. Изменения коснулись прически звезды шоу-бизнеса, которая была сделана перед интервью Ивану Урганту.

Егор Крид в студии "Вечернего Урганта" показал результаты перевоплощения

 

В своей публикации в Instagram Егор Крид обратился к своим подписчикам, сказав, что устал от постоянных обсуждений его волос, прически, бровей. «Хочется все это состричь», - говорит на видеозаписи певец по отношению к волосам, которые отращивал около года. Сам Егор уверен, что поклонницы будут любить его вне зависимости от того, что у него на голове. Однако не стоит воспринимать заявления певца всерьез, в конце видеозаписи он поделился, что это своеобразный юмор, и он просто готовится к 1 апреля.

Изменения в стиле Егор Крид решил представить на передаче «Вечерний Ургант», где будет проходить премьера его новой песни. Поклонники звезды шоу-бизнеса отметили, что новая прическа подходит певцу больше прежней, и он принял удачное решение по смене этой части образа.
Павел Селивёрстов
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